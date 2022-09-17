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Литвинов — о двух поражениях «Спартака» подряд: где-то просто не повезло

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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Литвинов — о двух поражениях «Спартака» подряд: где-то просто не повезло
  • Gettyimages.ru

«Нужно победить в воскресенье. «Спартак» — фаворит в предстоящем дерби? Сложно сказать. Нам самое главное играть первым номером и на победу. Будем стараться. Два поражения подряд в РПЛ? Никакого надлома не произошло, где-то просто не повезло. Надеюсь, что дальше пойдут победы», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Столичное дерби пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шанс железнодорожников в матче десятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

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