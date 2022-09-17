Психолог Кожевникова считает спорт островком стабильности в сумасшествии текущего момента

Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова заявила, что воспринимает спорт как сферу, которая при всём беспорядке текущего момента является постоянной.

«Сейчас на передний план вышли настолько серьёзные проблемы, что они оттесняют всё то, что относится к «люксу». Спорт в том числе. В то же время я продолжаю воспринимать большой спорт как сферу, которая при всём сумасшествии текущего момента является некой константой. Ведь что сейчас происходит в мире? Идёт резкая отмена всех правил, всего рационального и разумного, на чём много лет стояло общество. Наша Земля ведь очень маленькая», — рассказала Кожевникова в интервью RT.

По её словам, в мире всё связано и не существует никаких изолированных политических систем или экономик, поэтому всем так или иначе всё равно придётся вступать в какие-то альянсы, договариваться, вырабатывать общие нормы.

«Вот мне и кажется, что людям, когда они дойдут до края в этом процессе деструктуризации и сумасшествия, обязательно понадобится что-то такое, за что можно уцепиться, как за якорь. Возможно, я рассуждаю иллюзорно, но спорт мне представляется именно таким островком стабильности и позитива», — добавила Кожевникова.

Ранее Кожевникова высказалась о влиянии санкций на атлетов.