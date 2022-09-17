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Психолог Кожевникова считает спорт островком стабильности в сумасшествии текущего момента

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова заявила, что воспринимает спорт как сферу, которая при всём беспорядке текущего момента является постоянной.
Психолог Кожевникова считает спорт островком стабильности в сумасшествии текущего момента
  • Gettyimages.ru

«Сейчас на передний план вышли настолько серьёзные проблемы, что они оттесняют всё то, что относится к «люксу». Спорт в том числе. В то же время я продолжаю воспринимать большой спорт как сферу, которая при всём сумасшествии текущего момента является некой константой. Ведь что сейчас происходит в мире? Идёт резкая отмена всех правил, всего рационального и разумного, на чём много лет стояло общество. Наша Земля ведь очень маленькая», — рассказала Кожевникова в интервью RT.

По её словам, в мире всё связано и не существует никаких изолированных политических систем или экономик, поэтому всем так или иначе всё равно придётся вступать в какие-то альянсы, договариваться, вырабатывать общие нормы.

«Вот мне и кажется, что людям, когда они дойдут до края в этом процессе деструктуризации и сумасшествия, обязательно понадобится что-то такое, за что можно уцепиться, как за якорь. Возможно, я рассуждаю иллюзорно, но спорт мне представляется именно таким островком стабильности и позитива», — добавила Кожевникова.

Ранее Кожевникова высказалась о влиянии санкций на атлетов.

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