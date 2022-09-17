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Сафонов рассказал, что «Краснодар» не заглядывает далеко, где может закончить сезон

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о задачах, которые стоят перед краснодарской командой в нынешнем сезоне.
Сафонов рассказал, что «Краснодар» не заглядывает далеко, где может закончить сезон
  • AP

«У нас достаточно молодая команда, и поэтому заглядывать далеко, где мы можем закончить сезон, — неправильно. Нужно идти от матча к матчу. В зависимости от результата, который мы сейчас получаем, и от того, что мы можем из себя выжать, — в зависимости от всего этого будет складываться конечный результат», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

После девяти туров «Краснодар» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Следующим соперником краснодарской команды станут подмосковные «Химки». Матч пройдёт 18 сентября. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Сафонов прокомментировал поражение краснодарского клуба в матче Кубка России с «Локомотивом».

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