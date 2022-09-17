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Янбаев поделился мнением, что «Локомотиву» необходимо вернуть Сёмина

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Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев поделился мнением о выступлении железнодорожников в нынешнем сезоне.
Янбаев поделился мнением, что «Локомотиву» необходимо вернуть Сёмина
  • РИА Новости

«Честно, сложно. Моё мнение: Сёмина надо возвращать! Что делать с немцами? Не знаю, сложно судить, я сейчас не в «Локомотиве». Может, всё наладится», — приводит слова Янбаева «Спорт-Экспресс».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Под его руководством команда становилась трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и трёхкратным обладателем Суперкубка.

Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство московского «Локомотива».

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