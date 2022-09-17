Янбаев поделился мнением, что «Локомотиву» необходимо вернуть Сёмина

Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев поделился мнением о выступлении железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Честно, сложно. Моё мнение: Сёмина надо возвращать! Что делать с немцами? Не знаю, сложно судить, я сейчас не в «Локомотиве». Может, всё наладится», — приводит слова Янбаева «Спорт-Экспресс».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Под его руководством команда становилась трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и трёхкратным обладателем Суперкубка.

Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство московского «Локомотива».