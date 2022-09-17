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Спортивный директор ПСЖ рассказал о возможных проблемах с продлением Месси

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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш рассказал о вероятности продления контракта с аргентинским нападающим Лионелем Мессии.
Спортивный директор ПСЖ рассказал о возможных проблемах с продлением Месси
  • AP

«Я очень доволен Месси. Я спросил его, может ли он остаться ещё на три года. Но мы не можем себе позволить таких футболистов, если не будем побеждать и если мы хорошо не поработаем над продажей других. Потому что у нас могут возникнуть экономические проблемы», — приводит слова Кампуша 10sport.

Он также отметил, что аргентинец в этом году может выйти на хороший уровень и в клубе установили ему определённые условия. По его словам, в ПСЖ знает, как оставить Мессии в команде.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в семи матчах команды, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси в настоящий момент не будет принимать решений касаемо своего будущего.

 

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