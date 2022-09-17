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Гудачек: не думаю, что, если я буду играть в КХЛ, это повлияет на происходящее на Украине

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Словацкий голкипер Юлиус Гудачек, который подписал контракт с казахстанским «Барысом», объяснил своё решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Гудачек: не думаю, что, если я буду играть в КХЛ, это повлияет на происходящее на Украине
  • РИА Новости

«Возвращение в КХЛ? Я имел дело с моральной дилеммой. Но если я как вратарь или любой другой хоккеист будем играть в КХЛ, думаю, это не повлияет на то, что происходит на Украине и будут ли продолжаться российские действия или нет», — приводит слова Гудачека sport.cz.

Голкипер уже выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак» и рижское «Динамо».

«Барыс» с пятью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что канадский защитник Нельсон Ножье продолжит карьеру в хоккейном клубе «Барыс».

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