Гудачек: не думаю, что, если я буду играть в КХЛ, это повлияет на происходящее на Украине

Словацкий голкипер Юлиус Гудачек, который подписал контракт с казахстанским «Барысом», объяснил своё решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Возвращение в КХЛ? Я имел дело с моральной дилеммой. Но если я как вратарь или любой другой хоккеист будем играть в КХЛ, думаю, это не повлияет на то, что происходит на Украине и будут ли продолжаться российские действия или нет», — приводит слова Гудачека sport.cz.

Голкипер уже выступал в КХЛ за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак» и рижское «Динамо».

«Барыс» с пятью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что канадский защитник Нельсон Ножье продолжит карьеру в хоккейном клубе «Барыс».