Эвра сожалеет, что выбрал сборную Франции вместо Сенегала

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что сожалеет о выборе сборной Франции.

«Если бы я мог вернуться в прошлое, то предпочёл бы представлять Сенегал, место, где я родился, а не Францию. Я родился в Дакаре, но вырос во Франции. Один из болезненных уроков, которые я извлёк из этого выбора, заключается в том, что, когда вы играете хорошо и выигрываете, вас прославляют как француза. Когда команда проигрывает, тебя выделяют как сенегальца», — приводит слова Эвра Pulse.

Он также заявил, что необходимо показать молодому поколению, что можно добиться успеха, выступая за свои родные страны.

Эвра провёл за национальную команду Франции 81 матч, в которых отдал две результативные передачи и получил 12 «жёлтых» карточек.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу в следующем году может провести матч с командами Сенегала и Перу.