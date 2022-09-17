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Червиченко: руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба полгода назад

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство московского «Локомотива».
Червиченко: руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба полгода назад
  • РИА Новости

«Каждый провал «Локомотива» — это трагедия для болельщиков и ещё более масштабный позор для руководства. То, что руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба ещё как минимум полгода назад, — это бесспорно. Команда играет всё хуже и хуже, но этих ребят не увольняют. Я не знаю, в чём проблема, может быть, какие-то личные отношения», — приводит слова Червиченко Metaratings.

По его мнению, даже ничья для «Локомотива» — шаг назад.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шанс железнодорожников в матче десятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

 

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