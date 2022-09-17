Жена полузащитника «Динамо» Макарова объявила о разводе с футболистом

Наталья Клонина, жена Дениса Макарова, сообщила, что прекращает супружеские отношения с полузащитником московского «Динамо».

«Подошёл к концу важный этап нашей жизни. Восемь лет, наполненных счастливыми моментами, уважением и поддержкой. Бесконечно благодарна тебе за наш путь и за то, как мы проходили его вместе. Прошло много времени, пока мы окончательно приняли это решение», — написала Наталья в социальных сетях.

Она призналась, что больше месяца пробыла дома с близкими, пыталась найти силы, чтобы снова вернуться в Москву. По словам Натальи, она последние полгода находилась в ужасном состоянии. Приходилось пить успокоительные таблетки, были нервные срывы.

Клонина — танцовщица и хореограф. Пара поженилась в 2020 году.

24-летний Макаров перешёл в «Динамо» из «Рубина» в 2021 году. Футболист в девяти матчах за бело-голубых сезона-2022/23 забил два мяча.

Ранее футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о расставании с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.