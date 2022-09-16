Кержаков: у «Ференцвароша» высокие шансы на выход в плей-офф ЛЕ

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков оценил шансы венгерского «Ференцвароша» пробиться в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Думаю, у «Ференцвароша» очень высокие шансы на выход в следующий этап — сейчас у них будут спаренные встречи с «Црвеной Звездой». При той игре, которую я видел, у них есть все шансы набрать положительное количество очков и обеспечить выход из группы», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, пока рано говорить о шансах венгерской команды в плей-офф ЛЕ.

«Важно, что будет происходить с командой, какой соперник им достанется», — заключил Кержаков.

«Ференцварош» в гостях переиграл «Монако» (1:0). Венгерская команда (шесть очков) после двух туров лидирует в группе H. Следом идут турецкий «Трабзонспор» (три очка), «Монако» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (0 очков).

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