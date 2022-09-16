Украинка Цуренко отказалась играть с Рыбакиной на турнире WTA из-за травмы

Украинка Леся Цуренко объяснила, почему отказалась играть с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в словенском Портороже.

«Мне очень жаль, что из-за травмы я не смогла сыграть в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже. Надеюсь вернуться в следующем году», — цитирует Цуренко пресс-служба WTA.

Украинская теннисистка должна была сыграть в матче 1/4 финала с Рыбакиной, которая родилась в 1999 году в Москве.

Теперь Рыбакина в полуфинале встретится с Аной Богдан из Румынии.

Ранее россиянка Варвара Грачёва не сумела выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в индийском Ченнаи.