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Украинка Цуренко отказалась играть с Рыбакиной на турнире WTA из-за травмы

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Украинка Леся Цуренко объяснила, почему отказалась играть с представляющей Казахстан россиянкой Еленой Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в словенском Портороже.
Украинка Цуренко отказалась играть с Рыбакиной на турнире WTA из-за травмы
  • РИА Новости

«Мне очень жаль, что из-за травмы я не смогла сыграть в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже. Надеюсь вернуться в следующем году», — цитирует Цуренко пресс-служба WTA.

Украинская теннисистка должна была сыграть в матче 1/4 финала с Рыбакиной, которая родилась в 1999 году в Москве.

Теперь Рыбакина в полуфинале встретится с Аной Богдан из Румынии.

Ранее россиянка Варвара Грачёва не сумела выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в индийском Ченнаи.

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