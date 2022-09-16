«Спартак» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в московском дворце спорта «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородского клуба. «Спартак» потерпел второе поражение подряд.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (28-я минута), Кенни Агостино (61-я). У красно-белых отличился Джозеф Кин (13-я).

Подопечные Бориса Миронова (десять очков) располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы (восемь) занимают пятое место.

Ранее шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» победу над минским «Динамо».