«Спартак» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ
- РИА Новости
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Игра в московском дворце спорта «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородского клуба. «Спартак» потерпел второе поражение подряд.
В составе «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (28-я минута), Кенни Агостино (61-я). У красно-белых отличился Джозеф Кин (13-я).
Подопечные Бориса Миронова (десять очков) располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородцы (восемь) занимают пятое место.
Ранее шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» победу над минским «Динамо».