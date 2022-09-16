Булыкин: у «Локомотива» и «Спартака» равные шансы на победу в матче

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шанс железнодорожников в матче десятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Это дерби, поэтому оно может быть непредсказуемым. «Спартак» сбавил ход, а «Локомотив» бросает из стороны в сторону, поэтому я бы ждал интересное московское дерби и оценил бы шансы команд как 50 на 50», — цитирует Булыкина Betonmobile.

По его мнению, «Спартак» — большой раздражитель, а дерби добавляет самоотдачи всем футболистам.

«Всё будет зависеть от того, как в конкретном матче пойдёт игра у команд, будут ли красные карточки или ошибки у футболистов», — заключил Булыкин.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Столичное дерби пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск.

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