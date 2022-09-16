Камоцци: спортивным директором «Спартака» должен быть российский специалист

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци высказался о кадровых перестановках в столичном клубе.

«Для того чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист», — цитирует Камоцци Metaratings.

По его мнению, спортивный директор очень важен для команды. Камоцци подчеркнул, что он должен будет иметь хорошую связь с главным тренером.

«И помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде», — заключил он.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее Евгений Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.