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Камоцци: спортивным директором «Спартака» должен быть российский специалист

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Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци высказался о кадровых перестановках в столичном клубе.
Камоцци: спортивным директором «Спартака» должен быть российский специалист
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Для того чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист», — цитирует Камоцци Metaratings.

По его мнению, спортивный директор очень важен для команды. Камоцци подчеркнул, что он должен будет иметь хорошую связь с главным тренером.

«И помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде», — заключил он.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее Евгений Мележиков сообщил, что у нового спортивного директора «Спартака» богатый опыт работы за рубежом.

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