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Каримов хочет нокаутировать Романкевича во втором поединке

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Каримов оценил свои шансы в поединке с Петром Романкевичем из Белоруссии.
Каримов хочет нокаутировать Романкевича во втором поединке
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

«Хочется победить нокаутом, но победить решением тоже был бы не против, чтобы избивать все раунды и показать. Потому что, когда заканчиваются силы, включается характер и хочется выяснить, у кого его больше», — цитирует Каримова РЕН ТВ.

Каримов проведёт бой с Романкевичем на турнире «Бойцовский клуб» 30 сентября. В главном поединке вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и Алекс Николсон из США.

Романкевич в первом поединке на турнире HFC MMA нокаутировал Каримова через 20 секунд после начала боя.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик проиграл Каримову техническим нокаутом на турнире Hardcore Boxing.





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