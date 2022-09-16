Каримов хочет нокаутировать Романкевича во втором поединке

Российский боец смешанных единоборств Ислам Каримов оценил свои шансы в поединке с Петром Романкевичем из Белоруссии.

«Хочется победить нокаутом, но победить решением тоже был бы не против, чтобы избивать все раунды и показать. Потому что, когда заканчиваются силы, включается характер и хочется выяснить, у кого его больше», — цитирует Каримова РЕН ТВ.

Каримов проведёт бой с Романкевичем на турнире «Бойцовский клуб» 30 сентября. В главном поединке вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и Алекс Николсон из США.

Романкевич в первом поединке на турнире HFC MMA нокаутировал Каримова через 20 секунд после начала боя.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик проиграл Каримову техническим нокаутом на турнире Hardcore Boxing.











