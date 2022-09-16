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Данни считает, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил шансы петербургской команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Данни считает, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хотелось бы борьбы, но думаю, что «Зенит» снова будет чемпионом», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в матче десятого тура в гостях сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» 17 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Команда Сергея Семака (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее Василий Уткин заявил, что Сергей Семак менее известен, чем Гильермо Абаскаль.

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