Данни считает, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил шансы петербургской команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Хотелось бы борьбы, но думаю, что «Зенит» снова будет чемпионом», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в матче десятого тура в гостях сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» 17 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Команда Сергея Семака (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее Василий Уткин заявил, что Сергей Семак менее известен, чем Гильермо Абаскаль.