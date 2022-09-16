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Асхабадзе: введение Fan ID не снизит посещаемость на домашних матчах «Факела»

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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Асхабадзе: введение Fan ID не снизит посещаемость на домашних матчах «Факела»
  • РИА Новости

«У меня никакой уверенности быть не может. Мы посмотрим, как будет дальше. Спрогнозировать эту историю не могу, потому что это зависит от болельщиков в первую очередь. У нас уже не присутствует активный сектор за воротами — это определённый бойкот», — цитирует Асхабадзе Sport24.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём отношении к Fan ID.

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