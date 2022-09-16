Асхабадзе: введение Fan ID не снизит посещаемость на домашних матчах «Факела»

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«У меня никакой уверенности быть не может. Мы посмотрим, как будет дальше. Спрогнозировать эту историю не могу, потому что это зависит от болельщиков в первую очередь. У нас уже не присутствует активный сектор за воротами — это определённый бойкот», — цитирует Асхабадзе Sport24.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём отношении к Fan ID.