Мама Кокорина — о голе сына: самые положительные эмоции

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась об успехах своего сына в чемпионате Кипра по футболу.

«Естественно, самые положительные эмоции. Он бы отличился и быстрее, если бы ему дали такую возможность. Но он рад тому, что получилось забить. Надеюсь, дальше будет лучше», — цитирует Светлану «Чемпионат».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол Кокорина за «Арис».