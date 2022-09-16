Грачёва не смогла пробиться в полуфинала теннисного турнира в Ченнаи
- AFP
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Грачёва (второй номер посева) в четвертьфинальном матче уступила чешке Линде Фрухвиртовой в двух сетах со счётом 4:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
Следующей соперницей Фрухвиртовой станет аргентинка Надя Подорска.
Призовой фонд турнира составляет более $250 тыс.
Ранее россиянка Александра Панова с британкой Хэрриет Дарт оформили выход в полуфинал на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в словенском Портороже.