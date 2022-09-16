Гаджиев: Кокорин игнорировал такие законы спорта, как тренировки и игры в футбол

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«По сравнению со своими возможностями его уровень упал значительно. Всё просто: он игнорировал законы спорта — тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Он также заявил, что если Кокорин в итоге сумеет подняться и добиться своего прежнего уровня, то ему можно будет поаплодировать.

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол Кокорина за «Арис».