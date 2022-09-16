военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мележиков: Гонсалес не перешёл в «Спартак» из-за трагических событий в Москве

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему сорвался трансфер центрального защитника Альваро Гонсалеса в московскую команду.
Мележиков: Гонсалес не перешёл в «Спартак» из-за трагических событий в Москве
  • Legion-Media
  • © DPPI

«Когда мы приступили к конкретизации сделки, обо всём договорились, случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение, — убийство Дарьи Дугиной», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что Гонсалес был не против перехода в «Спартак».

«Но приоритетом у него была «Валенсия», — добавил Мележиков.

Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить