Мележиков: Гонсалес не перешёл в «Спартак» из-за трагических событий в Москве
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«Когда мы приступили к конкретизации сделки, обо всём договорились, случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение, — убийство Дарьи Дугиной», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».
При этом он подчеркнул, что Гонсалес был не против перехода в «Спартак».
«Но приоритетом у него была «Валенсия», — добавил Мележиков.
Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее «Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.