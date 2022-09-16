Мележиков: Гонсалес не перешёл в «Спартак» из-за трагических событий в Москве

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему сорвался трансфер центрального защитника Альваро Гонсалеса в московскую команду.

«Когда мы приступили к конкретизации сделки, обо всём договорились, случились трагические события в Москве, которые повлияли на его решение, — убийство Дарьи Дугиной», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что Гонсалес был не против перехода в «Спартак».

«Но приоритетом у него была «Валенсия», — добавил Мележиков.

Гонсалес известен по выступлениям за испанские «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал». С 2019 года он защищал цвета «Марселя», за который провёл 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.





