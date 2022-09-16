Josimar: у бывшей футболистки сборной Франции были сексуальные контакты с несовершеннолетними девушками

Бывшая футболистка сборной Франции Анжелик Ружас, находясь на должности руководителя женской секции во французском тренировочном центре Clairefontaine, имела сексуальные отношения с несовершеннолетними игроками.

Эпизоды происходили в 2004 году, когда спортсменке было 30 лет, сообщает So Foot со ссылкой на Josimar. Отмечается, что генеральный секретарь Французской федерации футбола (FFF) Бриджит Энрикес проводила «политику молчания». Она была уволена в 2013 году. Действующий президент Федерации футбола Ноэль Ле Граэ был вынужден сообщить об этом в суд, так как некоторые игроки угрожали объявить забастовку. Судебное расследование было прекращено из-за превышения сроков давности.

Ранее сообщалось, что в FFF существует культура харассмента и сексизма по отношению к женщинам.