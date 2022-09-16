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Канчельскис — о назначении Эшуорта в «Спартак»: там работают люди, далёкие от футбола

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о назначении английского функционера Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Канчельскис — о назначении Эшуорта в «Спартак»: там работают люди, далёкие от футбола
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я уже перестал удивляться. В «Спартаке» работают люди, далёкие от футбола. Они всё хотят кого-то удивить. И удивляют то четвёртым, то пятым местом, а то и десятым. Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками «Спартака», над клубом. Они просто изгаляются», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Он также заявил, что в московской команде уже не знают, что делают, поэтому нанимают специалиста из первого дивизиона английской лиги. Канчельскис также предположил, что через полгода в «Спартаке» произойдёт какая-то замена, а клуб будет искать виноватых.

Напомним, что в 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова».

В настоящее время главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Клуб после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что московский клуб согласовал назначение Эшуорта на пост спортивного директора.

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