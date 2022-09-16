Головин: «Монако» проиграл «Ференцварошу» в матче ЛЕ из-за медлительности

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча с венгерским «Ференцварошем» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Думаю, что мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали. Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать. Из-за этого «Ференцварошу» было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, французскому клубу в каких-то моментах не хватило везения, где-то свежести.

«Тяжело проводить 90 минут на топовом уровне. И в целом играли далеко не на своём уровне — потому такой результат», — добавил Головин.

«Ференцварош» в гостях переиграл «Монако» (1:0). Венгерская команда (шесть очков) после двух туров лидирует в группе H. Следом идут турецкий «Трабзонспор» (три очка), «Монако» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (0 очков).

Ранее Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы.