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Кокорин — о футболе на Кипре: команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону

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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением об уровне футбола в чемпионате Кипра.
Кокорин — о футболе на Кипре: команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

«Все игры были разные. Вчера полностью доминировали над соперником. Он был слабее, но выиграл. Мы полностью доминировали, но не смогли реализовать свои моменты и пропустили нелепые голы. Я заметил, что команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону. Становится тяжеловато. Другие матчи не смотрел», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о Кокорине.

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