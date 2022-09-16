Кокорин — о футболе на Кипре: команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением об уровне футбола в чемпионате Кипра.

«Все игры были разные. Вчера полностью доминировали над соперником. Он был слабее, но выиграл. Мы полностью доминировали, но не смогли реализовать свои моменты и пропустили нелепые голы. Я заметил, что команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону. Становится тяжеловато. Другие матчи не смотрел», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о Кокорине.