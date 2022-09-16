Колосков: у «Ференцвароша» Черчесова есть шансы выиграть группу Лиги Европы
- Gettyimages.ru
- © Seb Daly
«Сейчас нет фаворитов, все команды играют хорошо, и если и есть какая-то разница в их уровне, то она минимальная. «Монако» не был фаворитом матча. И если «Ференцварош» выиграл две встречи, значит, они могут победить в своей группе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.
При этом экс-глава РФС подчеркнул, что успех Черчесова — исключение из правил, ни о какой российской тренерской школе речи быть не может.
«Если бы была школа, то все специалисты работали бы в пятёрке лучших лиг Европы. Речь идёт не о школе, а об одном нашем современном тренере», — заключил Колосков.
«Ференцварош» в гостях переиграл французский «Монако» (1:0). Венгерская команда (шесть очков) после двух туров лидирует в группе H. Следом идут турецкий «Трабзонспор» (три очка), «Монако» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (0 очков).
Ранее Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы.