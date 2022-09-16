Колосков: у «Ференцвароша» Черчесова есть шансы выиграть группу Лиги Европы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об успехах Станислава Черчесова на посту главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Сейчас нет фаворитов, все команды играют хорошо, и если и есть какая-то разница в их уровне, то она минимальная. «Монако» не был фаворитом матча. И если «Ференцварош» выиграл две встречи, значит, они могут победить в своей группе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

При этом экс-глава РФС подчеркнул, что успех Черчесова — исключение из правил, ни о какой российской тренерской школе речи быть не может.

«Если бы была школа, то все специалисты работали бы в пятёрке лучших лиг Европы. Речь идёт не о школе, а об одном нашем современном тренере», — заключил Колосков.

«Ференцварош» в гостях переиграл французский «Монако» (1:0). Венгерская команда (шесть очков) после двух туров лидирует в группе H. Следом идут турецкий «Трабзонспор» (три очка), «Монако» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (0 очков).

Ранее Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы.