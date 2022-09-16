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Колосков: у «Ференцвароша» Черчесова есть шансы выиграть группу Лиги Европы

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об успехах Станислава Черчесова на посту главного тренера венгерского «Ференцвароша».
Колосков: у «Ференцвароша» Черчесова есть шансы выиграть группу Лиги Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Seb Daly

«Сейчас нет фаворитов, все команды играют хорошо, и если и есть какая-то разница в их уровне, то она минимальная. «Монако» не был фаворитом матча. И если «Ференцварош» выиграл две встречи, значит, они могут победить в своей группе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

При этом экс-глава РФС подчеркнул, что успех Черчесова — исключение из правил, ни о какой российской тренерской школе речи быть не может.

«Если бы была школа, то все специалисты работали бы в пятёрке лучших лиг Европы. Речь идёт не о школе, а об одном нашем современном тренере», — заключил Колосков.

«Ференцварош» в гостях переиграл французский «Монако» (1:0). Венгерская команда (шесть очков) после двух туров лидирует в группе H. Следом идут турецкий «Трабзонспор» (три очка), «Монако» (три очка) и сербская «Црвена Звезда» (0 очков).

Ранее Черчесов рассказал, что не общался с Головиным на футбольные темы.

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