Червиченко назвал идиотизмом приглашение Эшуорта в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что московский клуб согласовал назначение английского функционера Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

«Похоже на идиотизм. На мой взгляд, абсолютно абсурдная ситуация. С другой стороны, кого ещё может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? » — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он также заявил, что московской команде просто нужен персонаж подобного рода, чтобы заниматься тем же, чем занимались до этого.

Напомним, что в 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова».

В настоящее время главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Клуб после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что Эшуорт получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.