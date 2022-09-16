военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Червиченко назвал идиотизмом приглашение Эшуорта в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что московский клуб согласовал назначение английского функционера Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
Червиченко назвал идиотизмом приглашение Эшуорта в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Ross Parker - SNS Group

«Похоже на идиотизм. На мой взгляд, абсолютно абсурдная ситуация. С другой стороны, кого ещё может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? » — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он также заявил, что московской команде просто нужен персонаж подобного рода, чтобы заниматься тем же, чем занимались до этого. 

Напомним, что в 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова».

В настоящее время главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль. Клуб после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что Эшуорт получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить