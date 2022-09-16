Джокович — о Федерере: твоя карьера задала тон совершенству и целостному лидерству

Серб Новак Джокович обратился к Роджеру Федереру в связи с решением швейцарца завершить теннисную карьеру.

«Более десяти лет невероятных моментов и сражений, о которых стоит вспомнить. Твоя карьера задала тон совершенству и целостному лидерству. Для меня большая честь знать тебя на корте и за его пределами», — написал Джокович в социальных сетях.

Победитель 21 турнира Большого шлема подчеркнул, что ему трудно принять этот день.

«Знаю, что в этой новой главе тебя и твою семью ждут замечательные вещи, а твоим поклонникам ещё многое предстоит увидеть, следить за тобой и наслаждаться», — заключил Джокович.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на новость о решении Федерера завершить карьеру.





