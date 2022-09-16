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Игнатьев — о судействе в РПЛ: в Лиге чемпионов принимаются одни решения, у нас — другие

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игнатьев — о судействе в РПЛ: в Лиге чемпионов принимаются одни решения, у нас — другие
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Поэтому важно наладить всю систему, а не сетовать на то, что страдают все. Нам-то что от этого? Важно, чтобы зрители не отвлекались на судейство, а смотрели футбол и получали удовольствие. Для чего придумали VAR? По идее, она должна была помочь арбитрам, но я не вижу от неё пользы. Система только запутала специалистов. Непонятно, где пенальти, а где нет, где удаление, а где только жёлтая карточка. В Лиге чемпионов принимают одни решения, а в РПЛ в аналогичных эпизодах — абсолютно другие. Необходимо собраться за круглым столом, по одну сторону которого сядут представители коллективов, а по другую — судьи. Давайте решим, критикуем мы арбитров или не трогаем их. Должен быть диалог», — сказал Игнатьев в интервью RT.

Ранее российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о жалобах «Краснодара» на судейство в РПЛ.

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