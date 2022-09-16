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Мележиков сообщил, что бюджет «Спартака» будет увеличен

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что бюджет московского клуба будет увеличен.
Мележиков сообщил, что бюджет «Спартака» будет увеличен
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Правда ли, что бюджет «Спартака» будет сокращён? Нет. Это не соответствует действительности. И по факту дело обстоит ровно наоборот. Увеличение бюджета? По сравнению с первоначальным планированием бюджета в мае — июне это, безусловно, увеличение», — приводит слова Мележикова «Чемпионат» со ссылкой на «РБ Спорт».

Генеральный директор также заявил, что данное увеличение связано с потребностями клуба, такими как усиление команды, спортивного блока и инфраструктуры. По его словам, клубу нужно ещё снять ограничения по посещаемости.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что английский функционер Пол Эшуорт, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.

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