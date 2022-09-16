Мележиков сообщил, что бюджет «Спартака» будет увеличен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что бюджет московского клуба будет увеличен.

«Правда ли, что бюджет «Спартака» будет сокращён? Нет. Это не соответствует действительности. И по факту дело обстоит ровно наоборот. Увеличение бюджета? По сравнению с первоначальным планированием бюджета в мае — июне это, безусловно, увеличение», — приводит слова Мележикова «Чемпионат» со ссылкой на «РБ Спорт».

Генеральный директор также заявил, что данное увеличение связано с потребностями клуба, такими как усиление команды, спортивного блока и инфраструктуры. По его словам, клубу нужно ещё снять ограничения по посещаемости.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что английский функционер Пол Эшуорт, который может стать новым спортивным директором «Спартака», получил визу и на следующей неделе должен прибыть в Москву.