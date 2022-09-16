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Ульянов: после подписания документов я покину «Химки»

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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о своём будущем в подмосковном клубе.
Ульянов: после подписания документов я покину «Химки»
  • РИА Новости

«Уход из «Химок»? Пока заявление не подписали. Процесс идёт давно — передача документов и так далее. Сейчас будем встречаться с акционером и с другими людьми. После подписания документов я покину клуб, не останусь на другой должности», — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда подмосковный клуб объявит имя нового генерального директора. 

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