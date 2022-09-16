В «Спартаке» сообщили, что Литвинов и Николсон вернулись в общую группу
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений», — говорится на официальном сайте команды.
В московском клубе также сообщили, что травма голеностопа Маслова лёгкая и в ближайшее время он вернётся к тренировкам.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.
После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).
Ранее Литвинов рассказал о ходе восстановления после травмы.