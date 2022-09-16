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В «Спартаке» сообщили, что Литвинов и Николсон вернулись в общую группу

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Московский «Спартак» провёл тренировку перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
В «Спартаке» сообщили, что Литвинов и Николсон вернулись в общую группу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений», — говорится на официальном сайте команды.

В московском клубе также сообщили, что травма голеностопа Маслова лёгкая и в ближайшее время он вернётся к тренировкам.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября. Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. Железнодорожники находятся на 11-м месте (девять очков).

Ранее Литвинов рассказал о ходе восстановления после травмы.

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