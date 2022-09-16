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В «Краснодаре» снова высказались о судействе в матче с ЦСКА

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Пресс-служба «Краснодара» снова затронула тему судейства в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
В «Краснодаре» снова высказались о судействе в матче с ЦСКА

«А мы продолжаем ныть», — написала пресс-служба, выложив фотографии с пробитием пенальти.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче «Краснодар» — ЦСКА.

Краснодарский клуб просил проверить назначенные в их ворота пенальти на 26-й и 45 + 4-й минутах, непоставленный одиннадцатиметровый удар в ворота армейцев на 45 + 1-й минуте и эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

Ранее ЭСК признала все решения Сергея Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» верными. 

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