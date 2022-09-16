Голкипер ХК «Торпедо» Хуска: я знаю, что КХЛ одна из лучших лиг в мире

Словацкий вратарь Адам Хуска, подписавший контракт с хоккейным «Торпедо», присоединился к клубу.

«Я знаю, что КХЛ одна из лучших лиг в мире. Я счастлив оказаться здесь, познакомиться с партнёрами по команде и с нетерпением жду своих первых матчей. Я ждал оформления визы, этот процесс неизбежно занимает определённое количество времени, но сейчас счастлив, что всё позади и я здесь, вместе с командой», — приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

«Торпедо» (шесть очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует СКА с 12 очками.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.