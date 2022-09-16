военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Губерниев: сомневаюсь, что мы примем участие в ближайших двух Олимпиадах

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов.
Губерниев: сомневаюсь, что мы примем участие в ближайших двух Олимпиадах
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Бах спокойно умыл руки и всё предоставил решать федерациям. В этой ситуации только идиот может быть оптимистом и верить в светлое будущее. Я очень сомневаюсь в том, что мы примем участие в двух ближайших Олимпиадах», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Томас Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить