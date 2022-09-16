Губерниев: сомневаюсь, что мы примем участие в ближайших двух Олимпиадах

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Бах спокойно умыл руки и всё предоставил решать федерациям. В этой ситуации только идиот может быть оптимистом и верить в светлое будущее. Я очень сомневаюсь в том, что мы примем участие в двух ближайших Олимпиадах», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Томас Бах заявил, что время снять санкции с российских спортсменов ещё не пришло.