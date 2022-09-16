IBU сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России
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«Конгресс IBU принял предложение, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU», — говорится в сообщении.
В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство СБР.
Ранее конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров.