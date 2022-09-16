военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

IBU сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России

Короткая ссылка
Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании конгресса сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
IBU сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«Конгресс IBU принял предложение, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство СБР.

Ранее конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить