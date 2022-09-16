IBU сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании конгресса сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Конгресс IBU принял предложение, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство СБР.

Ранее конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от турниров.