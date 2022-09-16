Асхабадзе заявил, что «Факел» не будет обращаться в ЭСК по решениям арбитров
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«Мы и дальше не будем обращаться в ЭСК. «Факел» будет идти с этой логикой до конца сезона, по крайней мере пока я работаю в клубе», — приводит слова Асхабадзе Sport24.
Он отметил, что клуб не будет подавать жалобу даже в случае судейского беспредела.
После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» занимает 14-е место с семью очками.
Ранее Асхабадзе раскрыл зарплату будущего главного тренера клуба.