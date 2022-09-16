Асхабадзе заявил, что «Факел» не будет обращаться в ЭСК по решениям арбитров

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что клуб и дальше не собирается обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по спорным решениям арбитров.

«Мы и дальше не будем обращаться в ЭСК. «Факел» будет идти с этой логикой до конца сезона, по крайней мере пока я работаю в клубе», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Он отметил, что клуб не будет подавать жалобу даже в случае судейского беспредела.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» занимает 14-е место с семью очками.

Ранее Асхабадзе раскрыл зарплату будущего главного тренера клуба.