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Sky Sports: российский владелец «Борнмута» Дёмин ведёт переговоры о продаже клуба

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Российский владелец «Борнмута» Максим Дёмин собирается продать футбольный клуб.
Sky Sports: российский владелец «Борнмута» Дёмин ведёт переговоры о продаже клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Robin Jones - AFC Bournemouth

По информации Sky Sports, бизнесмен ведёт переговоры о продаже 100% акций «Борнмута» американскому предпринимателю Биллу Фоули. Ему также принадлежит «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге.

После шести туров чемпионата Англии клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее «Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Алекса Крала.

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