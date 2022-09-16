Sky Sports: российский владелец «Борнмута» Дёмин ведёт переговоры о продаже клуба

Российский владелец «Борнмута» Максим Дёмин собирается продать футбольный клуб.

По информации Sky Sports, бизнесмен ведёт переговоры о продаже 100% акций «Борнмута» американскому предпринимателю Биллу Фоули. Ему также принадлежит «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге.

После шести туров чемпионата Англии клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее «Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Алекса Крала.