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«Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб подал заявление в ФИФА о взыскании задолженности с «Вест Хэма» из-за невыплаты части суммы за аренду Алекса Крала.
«Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала
  • Legion-Media

«Обычная стандартная процедура. Мы обратились в суд ФИФА из-за невыплат части суммы «Вест Хэм» по Кралу», — цитирует Мележикова ТАСС.

Чешский футболист 1 июля приостановил контракт с красно-белыми до лета 2023 года. Сезон-2021/22 он провёл на правах аренды в «Вест Хэм».

Крал присоединился к красно-белым в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Ранее в «Шальке» объявили об аренде Крала из «Спартака».

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