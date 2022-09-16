«Спартак» пожаловался на «Вест Хэм» в ФИФА из-за невыплаты части суммы за аренду Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб подал заявление в ФИФА о взыскании задолженности с «Вест Хэма» из-за невыплаты части суммы за аренду Алекса Крала.

«Обычная стандартная процедура. Мы обратились в суд ФИФА из-за невыплат части суммы «Вест Хэм» по Кралу», — цитирует Мележикова ТАСС.

Чешский футболист 1 июля приостановил контракт с красно-белыми до лета 2023 года. Сезон-2021/22 он провёл на правах аренды в «Вест Хэм».

Крал присоединился к красно-белым в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Ранее в «Шальке» объявили об аренде Крала из «Спартака».