Хабиб считает, что Оливейра не выйдет на бой с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мне кажется, что Оливейра не появится в Абу-Даби и UFC заменит его Дариушем. Независимо от того, кто будет соперником, Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Хабиб в соцсетях.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории Махачевым.