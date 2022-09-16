Хабиб считает, что Оливейра не выйдет на бой с Махачевым
- Gettyimages.ru
- © Cooper Neill
«Мне кажется, что Оливейра не появится в Абу-Даби и UFC заменит его Дариушем. Независимо от того, кто будет соперником, Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Хабиб в соцсетях.
Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории Махачевым.