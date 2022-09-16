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В РФС объяснили отсутствие Пиняева в составе молодёжной сборной

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Пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу Артём Загуменнов рассказал, почему в расположение команды не был вызван полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
В РФС объяснили отсутствие Пиняева в составе молодёжной сборной
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Пиняев перенёс тяжёлое заболевание и всё ещё продолжает реабилитационные процедуры. К тому же Сергей на два года моложе большинства игроков вызова, а матчей у клубов в осенней части сезона очень много», — цитирует Загуменнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у Пиняева диагностировали пневмоторакс.

Ранее Сергей Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России.

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