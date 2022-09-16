В РФС объяснили отсутствие Пиняева в составе молодёжной сборной
- РИА Новости
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«Пиняев перенёс тяжёлое заболевание и всё ещё продолжает реабилитационные процедуры. К тому же Сергей на два года моложе большинства игроков вызова, а матчей у клубов в осенней части сезона очень много», — цитирует Загуменнова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у Пиняева диагностировали пневмоторакс.
Ранее Сергей Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России.