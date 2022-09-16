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Муж Виролайнен: в Финляндии биатлон для Дарьи как хобби

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Роман Виролайнен, муж биатлонистки Дарьи Виролайнен, рассказал, почему его жена после родов продолжает выступать на соревнованиях в Финляндии.
Муж Виролайнен: в Финляндии биатлон для Дарьи как хобби
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Профессиональным спортсменам нельзя резко заканчивать карьеру, это губительно для здоровья. В Финляндии у неё нет ни перед кем ответственности, она свободный человек, всё это для неё как хобби», — цитирует Романа «Матч ТВ».

Он добавил, что если бы она продолжила выступать в России, то пришлось бы нести ответственность, пришлось ездить на сборы. По его словам, в Финляндии Дарья сама решает, выходить на тренировку или нет.

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.

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