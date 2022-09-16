Муж Виролайнен: в Финляндии биатлон для Дарьи как хобби
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«Профессиональным спортсменам нельзя резко заканчивать карьеру, это губительно для здоровья. В Финляндии у неё нет ни перед кем ответственности, она свободный человек, всё это для неё как хобби», — цитирует Романа «Матч ТВ».
Он добавил, что если бы она продолжила выступать в России, то пришлось бы нести ответственность, пришлось ездить на сборы. По его словам, в Финляндии Дарья сама решает, выходить на тренировку или нет.
Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.
В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.