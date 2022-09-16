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Федерация хоккея Словакии может лишиться госфинансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

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Федерация хоккея Словакии может лишиться государственного финансирования из-за решения вызывать в национальную команду игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Федерация хоккея Словакии может лишиться госфинансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для хоккеистов», — передаёт заявление Sport.cz.

9 сентября в Словацкой федерации хоккея заявили, что будут приглашать игроков КХЛ в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают. А также отметили, что исполнительный комитет и Словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы.

Ранее чиновник покинул Федерацию хоккея Словакии из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ.

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