Червиченко считает Семака хорошим психологом в «Зените»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«В «Зените» есть звёзды, и тренеру‑россиянину, который не много выиграл на международной арене, очень тяжело поддерживать свой авторитет. Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший, а значит, соответствует уровню команды», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

В мае 2018 года Семак возглавил «Зенит». Под его руководством команда четырежды подряд стала чемпионом России.

После девяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Ранее Василий Уткин заявил, что Сергей Семак более неизвестен, чем Гильермо Абаскаль.