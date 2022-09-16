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Червиченко считает Семака хорошим психологом в «Зените»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
Червиченко считает Семака хорошим психологом в «Зените»
  • РИА Новости

«В «Зените» есть звёзды, и тренеру‑россиянину, который не много выиграл на международной арене, очень тяжело поддерживать свой авторитет. Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший, а значит, соответствует уровню команды», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

В мае 2018 года Семак возглавил «Зенит». Под его руководством команда четырежды подряд стала чемпионом России.

После девяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Ранее Василий Уткин заявил, что Сергей Семак более неизвестен, чем Гильермо Абаскаль.

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