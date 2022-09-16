Абаскаль рассказал, почему Промес сыграл с «Факелом» все 90 минут
- РИА Новости
«Это наши лидеры. Мы должны были побеждать «Факел», чтобы выйти на первое место в группе. Поэтому я принял такое решение», — цитирует Абаскаля пресс-служба клуба.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.
Ранее Леонид Федун прокомментировал результат матча второго тура Кубка России с «Факелом».