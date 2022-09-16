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Абаскаль рассказал, почему Промес сыграл с «Факелом» все 90 минут

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему дал Георгию Джикии и Квинси Промесу сыграть все 90 минут в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Факелом».
Абаскаль рассказал, почему Промес сыграл с «Факелом» все 90 минут
  • РИА Новости

«Это наши лидеры. Мы должны были побеждать «Факел», чтобы выйти на первое место в группе. Поэтому я принял такое решение», — цитирует Абаскаля пресс-служба клуба.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее Леонид Федун прокомментировал результат матча второго тура Кубка России с «Факелом».

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