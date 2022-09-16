Винус Уильямс — о завершении карьеры Федерером: я уже скучаю
«Лучший в мире. Я уже скучаю», — написала семикратная чемпионка турниров Большого шлема в социальных сетях.
Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.
Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на новость о решении Федерера завершить карьеру.