Винус Уильямс — о завершении карьеры Федерером: я уже скучаю

Американка Винус Уильямс прокомментировала новость о том, что швейцарец Роджер Федерер принял решение завершить карьеру.

«Лучший в мире. Я уже скучаю», — написала семикратная чемпионка турниров Большого шлема в социальных сетях.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее россиянин Карен Хачанов отреагировал на новость о решении Федерера завершить карьеру.

















