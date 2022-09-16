Алькарас: Федерер был одним из моих кумиров и источников вдохновения

Действующий победитель Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас высказался о решении 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема Роджера Федерера завершить карьеру.

«Роджер был одним из моих кумиров и источников вдохновения. Я всё ещё хочу с вами сыграть», — написал 19-летний испанский теннисист в социальных сетях.

41-летний Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Швейцарец объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Федерера завершить спортивную карьеру.





