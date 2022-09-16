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Газизов: Кокорину надо набирать кондиции и возвращать игровую форму

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал успехи нападающего «Ариса» Александра Кокорина в чемпионате Кипра по футболу.

«Может ли стать «Арис» местом, где Кокорин перезагрузит карьеру? Я бы не стал загадывать. Самое главное, что он сыграл и забил. Надо набирать кондиции и возвращаться в игровую форму», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его словам, если Кокорин будет сильнее, то это хорошо для российского футбола.

«Только можно поддержать его», — заключил Газизов.

Команда из Лимасола на своём поле уступила в матче четвертого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой». Игра завершилась поражением «Ариса» со счётом 1:2.

Кокорин забил свой первый мяч в кипрском чемпионате. Российский форвард появился на поле после перерыва. Он отличился в компенсированное время.

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

Ранее Мигель Данни поздравил Кокорина с дебютным голом за «Арис».

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