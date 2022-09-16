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Санчес стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы

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«Бетис» на своём поле в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА переиграл «Лудогорец».

Игра в Севилье завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба.

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес забил один из мячей. Таким образом, 41-летний хавбек стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.

По этому показателю испанец обошёл норвежца Даниэля Хестада из «Мёльде», который отличился в 2015 году в возрасте 40 лет и 98 дней.

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду с пенальти помог МЮ обыграть «Шериф» в матче ЛЕ.

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