Санчес стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы

«Бетис» на своём поле в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА переиграл «Лудогорец».

Игра в Севилье завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба.

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес забил один из мячей. Таким образом, 41-летний хавбек стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.

По этому показателю испанец обошёл норвежца Даниэля Хестада из «Мёльде», который отличился в 2015 году в возрасте 40 лет и 98 дней.

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду с пенальти помог МЮ обыграть «Шериф» в матче ЛЕ.