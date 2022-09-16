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Родившаяся в России гимнастка принесла Германии первое золото ЧМ с 1975 года

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Дарья Варфоломеева из Германии завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике 2022 года в Софии.

Варфоломеева заняла первое место в упражнении с булавами. Для Германии эта золотая медаль стала первой с чемпионата мира 1975 года.

Варфоломеева получила от судей 33,550 балла. Серебро выиграла Стиляна Николова (Болгария) — 32,600, бронза досталась Софии Раффаэлли (Италия) — 31,850

Также на счету Варфоломеевой серебро в упражнении с мячом и бронза в упражнении с обручем. Гимнастка является уроженкой Барнаула.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк, возможно, выступит на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.



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